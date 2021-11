Con l'iniziativa Dona un libro a Locorotondo nasce il primo Bookcrossing

Prezzo non disponibile

Sarà inaugurato domenica 28 novembre, a Locorotondo, il primo angolo BookCrossing per la libera circolazione di testi dedicati al mondo femminile e ai temi relativi alla parità di genere. Il progetto prevede l’installazione di 12 postazioni, una installazione per ogni mese in un angolo diverso del territorio. Si partirà dal centro città, precisamente da piazza Aldo Moro, fino a raggiungere le undici contrade, invitando la gente a scoprire la bellezza della lettura, diffondendo la cultura della parità di genere e sensibilizzando i cittadini sul delicato tema della lotta alla violenza contro la donna.

All’inaugurazione, prevista alle ore 17 in piazza Aldo Moro, prenderà parte il gruppo “(S)lega-menti”, che si esibirà con la recita di stralci di libri e con la lettura e la premiazione dei testi scritti dagli studenti dell’istituto Marconi-Oliva in occasione dell’opera teatrale che andrà in scena venerdì 26 novembre “Oh Romeo, Romeo perché sei stato tu Romeo?” a cura dell’associazione teatrale “Fuori Tempo”.

L’iniziativa, come il resto della programmazione degli eventi dedicati alla giornata mondiale dell’eliminazione della violenza contro le donne – che si celebrà il 25 novembre –, è stata realizzata in collaborazione con il centro antiviolenza “Andromeda” di Locorotondo, promossa dal Comune di Locorotondo per tramite dell’Assessorato alle Politiche Sociali e del consigliere delgato alle Pari Opportunità, Mariangela Convertini.