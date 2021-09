"Un ponte tra cultura ed enogastronomia storica pugliese”, a Bari gli incontri culturali sui prodotti tipici pugliesi

In occasione del progetto della Rete Civica Urbana di Carassi San Pasquale, Mungivacca, promosso dal Comune di Bari e dell’ evento Gran finale Tre giorni di festa di quartiere per bambini e adulti" al giardino di via Tridente, l’ Ascom Bari Confcommercio, organizzerà Venerdì 17 e Sabato 18 settembre, due attività gratuite sulla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici pugliesi (olive, pane, latte, cereali, mandorle, uva, etc) dal titolo: “Un ponte di cultura ed enogastronomia storica pugliese”.

La cittadinanza è invitata a partecipare in un viaggio che porterà alla scoperta dei sapori e tradizioni dei nostri prodotti pugliesi che spesso sono indispensabili nella nostra vita quotidiana, incuriosendo grandi e piccoli.

Attività che si svolgeranno in presenza, su prenotazione, realizzate con la collaborazione della Chef Francesca Mola in arte "Franziska Chef", chef agreste appassionata in archeologia gastronomica da tramandare e della Dott.ssa Maria Elena Toto operatrice culturale, guida turistica abilitata della Regione Puglia e con la partecipazione e coinvolgimento di aziende private.

Venerdi 17 dalle ore 17 alle ore 19.00 Un ponte di cultura ed enogastronomia storica pugliese presso il Giardino Tridente in Via tridente, saremo trasportati in viaggio alla scoperta delle origini delle tradizioni legate al culto dei santi con antiche ricette come quelle delle mandorle: “Lampascioni di mandorle”, “Olivette di mandorle” che saranno illustrate e raccontate dalla cuoca Francesca Mola in arte Franziska Chef ritornando in un tempo per assaporare le tradizioni delle case delle nonne.

La prima ricetta fa riferimento ad un albero pregiatissimo l’ulivo storicamente ritenuto un medicamento l ‘altra si riferisce alle preziose mandorle e ad un momento dell‘anno in cui è di rito portare a tavola la pasta reale principessa delle tavole natalizie e delle feste come nei matrimoni. Si partirà dalla preistoria attraversando popoli e dominazioni per approdare nel nostro secolo custodendo quelle ricette preparate dalle nostre nonne.

Tra una ricetta e un'altra, questo viaggio fornirà nozioni di altri prodotti grazie all‘intervento di aziende private tra cui il Consorzio della focaccia barese e dell‘azienda olearia Pellegrino etc.

Aziende che illustreranno i loro prodotti, e la loro attività nonostante il momento che si sta vivendo, e daranno per gli utenti registrati piccoli assaggi rispettando sempre le normative anticovid.

L’evento si concluderà con un momento di condivisione redatto da Maria Elena Toto, coinvolgendo gli utenti a scrivere delle loro tradizioni e ricette che spesso usano nelle loro case o nei loro paesi.

Altra iniziativa è Sabato 18 settembre dalle ore 18 alle ore 20:00 “In tour un ponte di cultura ed enogastronomia storica pugliese” luogo di incontro e partenza del tour: Piazza Federico II di Svevia Adiacenza al Castello Svevo Normanno di Bari

Si svolgerà una visita guidata condotta dalla Dott.ssa Maria Elena Toto guida turistica abilitata dalla Regione Puglia che vi illustrerà tre le vie e viuzze del centro della città di Bari, tesori preziosi, nascosti come monumenti, palazzi, chiese etc che identificano all‘interno della loro bellezza storico artistica alcuni riferimenti della cultura enogastronomica della nostra terra con ricche nozioni suggestive e particolari. Lungo il percorso, saremo in compagnia di Franziska Chef, che tra un monumento e un altro, catturerà la nostra attenzione con qualche prelibata ricetta.

Il tour si concluderà con la partecipazione di Pupetta per assaggi di focaccia e Gasperini per assaggi di gelato.

Entrambi gli eventi necessita la prenotazione inviando email ascombari@gmail.com per massimo 25 partecipanti ad ogni evento.

Per l evento del solo del 17 settembre necessita green pass.

