Settimana europea della Mobilità sostenibile, le iniziative promosse nella città di Bari

In occasione della Settimana europea della Mobilità sostenibile (16-22 settembre 2021), il Comune di Bari ha accolto le proposte dell’ASD scuola di Ciclismo Franco Ballerini e della Fiab Bari Ruotalibera APS, promuovendo due iniziative dedicate al mondo della bicicletta.

Venerdì 17 settembre, dalle ore 16.30 alle 19.00, presso il Bike Park “Nessuno Escluso”, nel quartiere San Paolo, la scuola di ciclismo Franco Ballerini ha organizzato un’attività di avviamento alla pratica ciclistica rivolta bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Nel dettaglio il programma prevede percorsi di educazione stradale per bambini dai 5 agli 8 anni, percorsi di abilità per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, attività di Pump track e Skill Park per over 13 e una ciclopasseggiata su percorso offboard aperta a tutti.

Domenica 19 settembre, invece, la Fiab promuove la biciclettata “Pedalando per Bari”, una pedalata cittadina che partirà dal Parco 2 giugno alle ore 9.30 e si svilupperà, con la guida dei soci dell’associazione e il supporto dei vigili urbani, fino al parco di Punta Perotti sul seguente percorso:

Andata

partenza ore 9.30 da Parco 2 Giugno:

· converge lungo le vie Einaudi, Resistenza, Repubblica, Unità d’Italia, piazza L. Di Savoia, De Giosa, Cognetti, Cavour, piazza del Ferrarese, lungomare di Crollalanza, lungomare N. Sauro, lungomare Perotti su parco di Punta Perotti

lungo il percorso ci si potrà aggregare anche in:

· viale Einaudi - Ingresso Parco “2 Giugno”

· largo 2 Giugno

· piazza L. di Savoia

· piazza del Ferrarese

· piazza Garibaldi

· parco “Punta Perotti” - Terminal dei Bicibus

L’arrivo è previsto per le ore 11.00 circa; per quanto riguarda il ritorno, si partirà alle ore 12 dal parco di Punta Perotti seguendo al contrario il percorso dell’andata.

Poiché la funzione della manifestazione è quella dell’educazione alla mobilità ciclistica, lungo il percorso si impegnerà solo la normale corsia di marcia.

Il servizio d’ordine lungo il percorso sarà garantito dai soci di Ruotalibera Bari.

In occasione della Settimana europea della Mobilità sostenibile, La Fiab ha organizzato inoltre i seguenti eventi dedicati alla ciclomobilità:

“Tutti in Bici”: 16, 17, 20 settembre

dalle ore 15 alle 17 presso il parco di Punta Perotti: corso per imparare ad andare in bici riservato agli adulti.

“Pedali nella notte Special”: 17 settembre

ore 19.30 piazza del Ferrarese: percorso dedicato alla conoscenza di Bari fra storia e curiosità guidato da M. Fanelli.

“ABC della bicicletta”: 16, 21, 28 settembre

ore 20.00 c/o Fiab Bari Ruotalibera (via Sabotino 18): corso di piccola manutenzione della bicicletta.

“Fancy Woman Bike Pride”: 19 settembre

ore 16.00 largo Giannella

Una pedalata di 4 km tutta al femminile che si svolgerà contemporaneamente in 160 città del mondo per chiedere più spazio per le donne in strada, in città e nella società.