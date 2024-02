Letture e presentazioni di libri, momenti di confronto e laboratori: le iniziative del nuovo anno a Capurso

Un cartellone lungo 365 giorni, 366 in questo che è anno bisestile per il Comune di Capurso e dell’amministrazione guidata dal sindaco Michele Laricchia che ha fatto della cultura e della promozione del territorio una delle chiavi principali del suo mandato.

Letture e presentazioni di libri con incontri con gli autori e momenti di confronto con il pubblico per tutte le fasce d’età, laboratori tematici per bambini e ragazzi; momenti di formazione contro lo spreco alimentare, feste di Carnevale per i più piccoli con musica, mascotte e attrazioni e per tutta la comunità; tornei sportivi; giornate di sensibilizzazione alla donazione e alla donazione degli organi. Tutte queste attività compongono il fitto cartellone che anche per i mesi di febbraio e marzo il comune ha realizzato per i suoi cittadini di ogni età. Di seguito gli appuntamenti giorno per giorno.

Info e dettagli su: https://www.comune.capurso .bari.it/ e sulla pagina Fb CapursoCultura

CARTELLONE CULTURA D’INVERNO 2024 – GLI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO E MARZO

· Venerdì 2 febbraio - Ore 19:30 - Sala lettura biblioteca D’Addosio

Il Libro Parlante presenta “La tela di Svevo”. Incontro con l’autore Alessio Rega.

· Venerdì 9 febbraio - ore 20:00 - Sala eventi biblioteca D’Addosio

“RiCibiamo in cucina” per la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Torneo di ricette antispreco alimentare. Progetto del Comune di Capurso a cura della APS Civitas Mariae con la collaborazione del gastronomo Sandro Romano.

· Domenica 11 febbraio - ore 11:00 – Piazza Umberto I

Festa di Carnevale con musica, mascotte e attrazioni per i bambini e le bambine con la collaborazione di Shonny Animation Group.

· Lunedì 12 febbraio - ore 19:30 - Sala eventi biblioteca D’Addosio

Carnevale con Open Village. Festa di comunità a cura di APS Civitas Mariae.

· Lunedì 12 febbraio e martedì 13 febbraio – dalle ore 9:30 – PalaPadovano e PalaLivatino

“Coriandoli di Volley”. 1° Memorial Lino Boezio – Torneo di volley riservato a squadre under 13 a cura della Polisportiva Orsa.

· Giovedì 16 febbraio - ore 19:30 – Sala lettura biblioteca D’Addosio

Il Libro Parlante presenta “L’altro libro biancorosso”. Incontro con l’autore Franco Cirici.

· Venerdì 16 Febbraio - ore 19:30 – sala lettura Biblioteca D’Addosio

Il Libro Parlante presenta “Accanto a te”. Incontro con l’autore Nicola Vavalle.

· Sabato 17 febbraio – Ore 16:30 – Sala lettura biblioteca D’Addosio

Leggi e divertiti con Kirikù. A cura di Aps Kirikù Amici della Biblioteca.

· Venerdì 23 febbraio - Ore 17.00 - Biblioteca D’Addosio

Incontro del Gruppo di lettura della D’Addosio sul libro “Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij.

· Venerdì 1 marzo - Ore 19:30 – Sala lettura biblioteca D’Addosio

Il Libro Parlante presenta “Parlesia. La lingua segreta della musica napoletana”. Incontro con l’autrice Valeria Saggese.

· Lunedì 4 Marzo - Ore 19:00 – PalaPadovano

“RiCibiamo in cucina” per la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Finale di Ambito Sociale n.5 del torneo di ricette antispreco alimentare. Progetto del Comune di Capurso a cura della APS Civitas Mariae con la collaborazione del gastronomo Sandro Romano.

· Venerdì 8 marzo - Ore 19:30 - Sala eventi biblioteca D’Addosio

“Ricordando Giorgia” nel sesto anniversario della sua scomparsa. Evento di sensibilizzazione alla donazione degli organi a cura di APS Giorgia e i Gabbiani.

· Venerdì 15 marzo - Ore 19:30 – Sala lettura biblioteca D’Addosio

Il Libro Parlante presenta “Come sento la mia vita. Come la sordità ha cambiato la mia vita”. Incontro con l’autore Giuseppe Di Pierro.

· Sabato 16 Marzo – Ore 16:30 – Sala lettura biblioteca D’Addosio

Leggi e divertiti con Kirikù. A cura di Aps Kirikù Amici della Biblioteca.

· Giovedì 21 Marzo - Ore 19:30 – Sala eventi biblioteca D’Addosio

“Il Vernacolo capursese, un patrimonio da custodire”. Storie, aneddoti e personaggi del passato. Con la collaborazione di Umberto Rizzo.

· Venerdì 22 Marzo - Ore 19:00 – Sala eventi biblioteca D’Addosio

Il Libro Parlante presenta “Sfizi di posta”. Incontro con l’autore Marco Occhipinti.

· Lunedì 25 Marzo - Ore 17.00 - Biblioteca D’Addosio

Incontro del Gruppo di lettura della D’Addosio. Confronto sul tema “Leggere allunga la vita.”

Giornate della donazione a cura di Avis Capurso: 14 gennaio, 18 febbraio, 10 marzo. Biblioteca D’Addosio.

Da sabato 27 gennaio e per tutti i sabato di febbraio e marzo parte il Bibliosabato. Letture ad alta voce con laboratorio tematico per bambini e ragazzi alle ore 10:00. Evento su prenotazione scrivendo a bibliotecacapurso@gmail.com