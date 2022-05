Le iniziative del Circolo Acli Dalfino in occasione della Festa di San NIcola

Prezzo non disponibile

Venerdì 6 Maggio Il circolo ACLI DALFINO in occasione delle festività di SAN NICOLA allestirà in piazza Cattedrale alle ore 18,30 un altarino votivo in onore di San Nicola presso il quale sarà possibile ricevere il Pane di San Nicola "U PANE DE LE ZIAZIE". L'altarino resterà sino a lunedi sera 9 maggio festa dei baresi.

DOMENICA 8 MAGGIO Visita guidata con itinerario Nicolaiano: "Vedremo edicole votive di San Nicola e nel corso della passeggiata narreremo tutta la storia del Santo. Daremo ai partecipanti un pezzo di pane di San NIcola.

La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE

PER PRENOTAZIONI ACLI DALFINO TEL 0805210355