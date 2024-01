Insegui la Befana. grande gioco a premi

Si dice che la Befana tutte le feste porta via e questo vuol dire anche tornare a scuola a studiare. Riusciranno i nostri amici a fermare la Befana???? e far si che tutte le feste non porti via????





SABATO 6 GENNAIO alle ore 18.00

a Bim Bum Bam, Piazza Pio XII, 13 - Terlizzi -

con il grande gioco a tappe e premi

INSEGUI LA BEFANA



ai numeri 3403495018 - 3406190019