Insieme per l'oncologico - Metropolitan Musicart Orchetra guest Fabio Lepore

“INSIEME PER L’ONCOLOGICO” IV EDIZIONE – GIOVEDI 14 DICEMBRE ORE 20.30



Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto per attività di ricerca e prevenzione all’Istituto Giovanni Paolo II di Bari.

Il tema di quest' anno sarà " Prevenzione & Ricerca"

Si esibira' la Metropolitan Music Art Orchestra guest Fabio Lepore.



La Metropolitan MusicArt Orchestra e' una giovanissima orchestra pugliese di cui fanno parte musicisti pugliesi tra i piu' grandi della scena jazzistica. Il progetto prevede le esecuzioni di brani internazionali ritmo-sinfonici di swing e soul sia in versione strumentale che cantati in italiano, inglese e spagnolo. I brani eseguiti sono di Burt Bacharach, Al Green, Henry Mancini in arrangiamenti di Vince Tempera.

Voce solista sarà il cantante pugliese Fabio Lepore

Direttore d'orchestra Bruno Tassone



Una grande squadra di persone che contribuiranno a donare un sorriso e una speranza in più a chi vive la malattia oncologica.



Saranno presenti: il Dott. Alessandro Delle Donne, Direttore Generale IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” Bari e molti medici dello stesso istituto, impegnati ogni giorno nella lotta contro i tumori.



Tutti insieme per raggiungere un obiettivo comune: DONARE SPERANZA A CHI SOFFRE!

Per informazioni contattare:



Cristina Maremonti 339 585 2312