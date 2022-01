Insolito, composizioni originali

Venerdì 18 febbraio 2022 alle 20.30 a Palazzo Pesce, in collaborazione con Agìmus, va in scena “INSOLITO… ma non solo”, lo spettacolo di e con il pianista e compositore Vito Cofano.



Un evento musicale in Puglia che prende le mosse dalla volontà, in un clima culturale di disattenzione nei confronti dei compositori viventi, di far conoscere non solo la propria musica ma anche quella degli altri colleghi. Nasce così un programma “insolito”, anzi dei programmi insoliti: migliaia di composizioni recenti quasi completamente sconosciute, che variano a ogni spettacolo e che sono legate tra loro da un filo conduttore che diventa il tema del concerto. Tutto affidato all’estro e alla sensibilità artistica di Vito Cofano, diploma in Pianoforte con lode al Conservatorio Rota di Monopoli e in Composizione al Conservatorio D’Annunzio di Pescara, perfezionamento con i nomi più prestigiosi del panorama internazionale tra cui Benedetto Lupo, Aldo Ciccolini, F.J. Thiollier e Klaus Kaufmann, una intensa attività concertistica a cavallo dei repertori classico solistico e cameristico, jazz, gospel e rock, con importanti riconoscimenti e successi in occasione di festival come Rock Targato Italia e Heineken Jammin’ Festival Contest.



Un appuntamento importante per dare, e darsi, la possibilità di ascoltare gemme musicali poco note degli autori del nostro tempo.