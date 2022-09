“La Cruna dell’ago” per Contempo a Lectorinfabula nella Chiesa di San Giuseppe

Prezzo non disponibile

Dal 19/09/2022 al 24/09/2022

Anche “CONTEMPO Produzioni per l’Arte e la Cultura Contemporanea” sarà presente alla XVIII edizione del Festival Lectorinfabula, in programma a Conversano da lunedì 19 a sabato 24 settembre, con una installazione di Pierluca Cetera e Maurizio Di Feo intitolata “La Cruna dell’ago” a cura di Valentina Iacovelli.

L’opera è ispirata a Torre Castiglione, un luogo d’interesse culturale e archeologico di Conversano, ed è nata come istallazione site specific per il Festival CONTEMPO intervento dedicato al Lago di Castiglione. Nei prossimi giorni sarà esposta, in dimensioni ridotte rispetto al progetto originale, nella Chiesa sconsacrata di San Giuseppe, nella città sede d’incontri e dibattiti del festival Lectorinfabula 2022.

Si tratta di sei lastre di ferro che riproducono figure antropomorfi e animali, in particolare capre, che saranno collocate sul fondale della chiesa, ai lati dell’altare. Cetera e Di Feo, su commissione della direttrice di Contempo, Valentina Iacovelli , hanno reinterpretato la storia di Torre Castiglione: “L'intervento vuole dare nuovi effetti visivi a dissociare spazio in immagini liriche, ora piene di esasperato dinamismo alternate a vuoti di figure sagomate che stanno a indicare infatti l’importanza della doppia visione, una duplice prospettiva”.

Queste figure su lastre in ferro realizzano l'effetto di una cornice interna o di una 'soglia' sospesa tra il passato e il futuro, che entra in relazione con l’ambiente.