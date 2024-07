L’installazione di Agnese Purgatorio nel Museo Archeologico di Santa Scolastica

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 5 luglio, alle ore 18.30, nel Museo Archeologico di Santa Scolastica di Bari, si inaugura la nuova installazione site specific “Oasi ci attendono alle soglie del mare” di Agnese Purgatorio. Interverranno: Francesca Pietroforte, consigliera delegata ai Beni Culturali, Ines Pierucci, assessora alla Cultura del Comune di Bari, Francesco Lombardo, Dirigente del Servizio Beni Culturali e ICO, Micaela Paparella, consigliera comunale delegata alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico. Dialogherà con l’artista Francesca Pietropaolo, storica dell’arte.

Agnese Purgatorio (Bari, vive tra Belgrado e Beirut) è artista multidisciplinare con uno sguardo trasversale orientato sulla complessa realtà che restituisce coniugando etica ed estetica. Le sue azioni e l’attitudine a contaminare linguaggi, in una sfida costante alle convenzioni dell’arte contemporanea, la connotano sin dagli esordi; attraverso linguaggi espressivi diversi, dalla performance alla fotografia, dal video all’installazione, dalla scrittura al suono, dal collage digitale all’analogico, l’artista segue le tracce di un’umanità sempre in transito. In occasione della inaugurazione della nuova installazione di Agnese Purgatorio, sarà presentato il catalogo delle due opere dell’artista entrate nelle collezioni della Pinacoteca Corrado Giaquinto di Bari e del Museo Archeologico di Santa Scolastica con un saggio di Francesca Pietropaolo.