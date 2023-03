''Intelletto a Due'' la nuova commedia di Gianni Ciardo al Teatro Forma di Bari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Intelletto a Due, la nuova commedia di Gianni Ciardo che debutterà al Teatro Forma di Bari il 18 marzo 2023 alle ore 21.00.

In scena con Gianni Ciardo ci saranno anche Marilù Quercia e Vito Latorre.

Intelletto a Due è la storia di tre persone che condividono un letto. Uno (forse) non sa dell’altro o dell’altra, eppure quel letto li unisce.

Si penserà che il protagonista sia il tradimento. Non è detto. A volte si può tradire anche col pensiero. E i tre personaggi si chiedono se quello è stato vero tradimento. O se si può tradire davanti agli occhi dell’altro. Se uno vede che è tradito, è davvero tradimento? Affinché il tradimento non sia reale, ma surreale, la libertà sta nel far diventare tutto demenziale e terribilmente nonsense.

Gianni Ciardo alla domanda: “Ciardo, di che parla la sua commedia?” risponde: Il Teatro si fa, non si dice, perché sennò diventa tradimento!

Intelletto a due di Gianni Ciardo

con Gianni Ciardo, Marilù Quercia e Vito Latorre

Regia di Gianni Ciardo

Scene di Damiano Pastoressa

Ricerche musicali: Gianni Ciardo

In scena nei giorni: 18, 19, 25, 26 marzo; 1 e 2 aprile. Sabato ore 21.00, Domenica ore 19.00.

Info Biglietti: Botteghino Teatro Forma a Bari: 0805018161 dal martedì al venerdi (h 10.00-13.00/ 15.00-18.00)