Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Venerdì 1 dicembre 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce presenta “Interaction. Remembering Art Farmer and Jim Hall” insieme a Fabrizio Gaudino al flicorno, Guido Di Leone alla chitarra e Giampaolo Laurentaci al contrabbasso.

Un concerto in Puglia per ricordare il trombettista Art Farmer ed il chitarrista Jim Hall, una delle più riuscite collaborazioni fra artisti “cool”, dove per cool, si intende relax, swing, interplay, dialogo, per l’appunto “INTERACTION” . Il sound, l’idea del jazz e parte del repertorio vengono dai nostri musicisti riecheggiati con discrezione e personalità, nel rispetto del passato e del linguaggio del jazz.