International Piano Competition citta di Acquaviva delle Fonti 2023

Doppia anteprima per la prestigiosa International Piano Competition «Città Acquaviva delle Fonti», che si svolgerà dal 18 ottobre con la direzione artistica di Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese. La manifestazione, che con l’organizzazione dell’associazione Colafemmina assegna anche il Premio Giovanni Colafemmina e il Premio Giovani Pianisti, sarà preceduta da due concerti a Palazzo de Mari, dove si esibiranno i quattro pianisti vincitori nelle diverse categorie della passata edizione.

Il primo recital, in programma sabato 14 ottobre (ore 18), verrà aperto dal pugliese Andrea Simone De Nicolò, a soli sedici anni già ritenuto una grande speranza. A seguire suonerà Vera Cecino, ventiduenne trevigiana ritenuta tra le promesse più interessanti nel panorama europeo. Il secondo concerto è previsto martedì 17 ottobre (ore 20) e vedrà protagonisti il cinese Shiwen Yang, classe 2002 e un gran talento, seguito dalla giapponese Kiana Reid, ventotto anni, una formazione in parte anche pugliese, con Pasquale Iannone al Conservatorio di Bari, oltre che con Eldar Nebolsin alla Hochschule für Musik Hanns Eisler di Berlino, e una carriera internazionale segnata a sedici anni dalla partecipazione al Festival di Salisburgo.

Il giorno dopo, mercoledì 18 ottobre, prenderà il via la settima edizione dell’International Piano Competition «Città di Acquaviva delle Fonti», concorso al quale prenderanno parte 42 pianisti provenienti da Cina, Russia, Ucraina, Francia, Sud Corea, Giappone, Svizzera, Brasile, Polonia, Italia, Svezia, Taiwan, Ungheria, Georgia, Messico e Austria. I musicisti si sfideranno sotto lo sguardo attento e competente di un’autorevole giuria internazionale presieduta da Riccardo Risaliti e composta da Flavio Peconio, Pavel Ionescu (Romania), Istvan Szèkely (Ungheria) e Maria Sbeglia, nonché Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese, direttori artistici del concorso.

La sfida si concluderà con il concerto dei tre finalisti in programma domenica 22 ottobre (ore 18), nel Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti. Per l’occasione i musicisti saranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Minafra nell’esecuzione di pagine per pianoforte e orchestra del grande repertorio. Inoltre, il 20 ottobre si svolgeranno le prove del Concorso Giovani Pianisti con il coinvolgimento di diciannove partecipanti di età compresa tra i 9 e i 30 anni.

Evento centrale della terza parte di stagione dell’Associazione Giovanni Colafemmina, l’International Piano Competition si svolge con il supporto del main sponsor Italiana Assicurazioni e altri sostenitori privati, nonché con il sostegno di Regione Puglia-Piiil Cultura, Ministero della Cultura e Comune di Acquaviva delle Fonti.

Info 335.1406658.