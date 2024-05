A Bari le migliori specialità italiane e straniere con International Street Food 2024

A Bari torna International Street Food, la manifestazione gastronomica dedicata al cibo di strada, organizzata da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), in collaborazione con Confartigianato Imprese di Bari. L'appuntamento per la tappa barese dell'evento (che per questa ottava edizione conta 160 tappe in tutta Italia) è a parco 2 Giugno, dal 31 maggio al 2 giugno (venerdì dalle 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle 12 alle 24).

I visitatori potranno assaporare le migliori specialità italiane e straniere dello street food, grazie a un'offerta che va dalle cucine internazionali alle realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.