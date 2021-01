Appuntamento con il talk show “Le interviste con Echo”

Da giovedì 21 gennaio alle 21 su Pop Tv, visibile dal sito www.poptelevision.it e dalle app gratuite per ios e android, sarà trasmessa una nuova puntata del talk show “Le interviste con Echo”, condotta da Donato Sasso, presidente dell’associazione culturale Echo Events, con la partecipazione del geom. Antonio Manieri, esperto in prodotti assicurativi.

Apolitica e senza fini di lucro, l’associazione Echo Events cerca nel suo piccolo di diffondere la cultura e favorire l’aggregazione tra le persone, organizzando e promuovendo eventi di vario genere, in particolar modo spettacoli. Questi in effetti rappresentano il core business di questo gruppo, ma gli appuntamenti che favoriscono la diffusione di saperi sono spesso organizzati da Sasso e i suoi collaboratori. Quindi nel pieno spirito dell’associazione la presenza di Manieri, agente plurimandatario di una nota compagnia nazionale, con un’esperienza quarantennale nel settore, rappresenta una continuità del lavoro svolto da Echo Events, nonostante le restrizioni e l’impossibilità di organizzare eventi in presenza.

Il talk show “Le interviste con Echo” andrà in onda alle 21 e proposto in replica, su Pop Tv, nei giorni seguenti. Questa, come le altre puntate, sarà poi condivisa sulle pagine social dell’associazione.

Pop Tv: www.poptelevision.it

Info: 3474360942 – info@poptelevision.it

Inizio spettacolo: 21,00