Giuseppe De Trizio nel talk show dell’associazione culturale Echo Events

Da giovedì 4 febbraio su Pop Tv, visibile dal sito www.poptelevision.it e dalle app gratuite per ios e android, sarà trasmessa una nuova puntata del talk show “Le interviste con Echo”, condotta da Donato Sasso, presidente dell’associazione culturale Echo Events, con la partecipazione del chitarrista Giuseppe De Trizio, fondatore della band Radicanto.

Coniato da lui stesso per “Abbiamo scelto di ospitare Giuseppe De Trizio – ha spiegato Donato Sasso – per parlare con lui della musica. Lui è un amico della nostra associazione e io, conoscendolo da quando aveva i capelli biondi, sono certo di poter far trapelare, attraverso il dialogo, aspetti interessanti e inediti della suo ricco percorso musicale”.

Giuseppe De Trizio all’età di nove anni si è avvicinato alla chitarra classica e successivamente del mandolino. Dopo lo studio del repertorio di musica classica, ha intrapreso un percorso di ricerca sulla musica popolare italiana del Sud e sulla musica etnica di matrice irlandese, balcanica, portoghese, nordafricana, sefardita, brasiliana e argentina. Ha iniziato la sua carriera concertistica come chitarrista e mandolinista, eseguendo musica popolare e musica d’autore di genere pop, rock e jazz. Questa sua doppia vena artistica si è unita nel 1996 quando, concepì il termine “Radicanto”. Con questo termine diede origine a un neologismo che indicasse le radici del canto e nella pratica anche alla creazione di una band musicale che unisce la musica d’autore e quella della tradizione. Numerose sono state le esibizioni, le produzioni e i successi di questa formazione. Tra questi anche il progetto “Trapunto di stelle”, spettacolo e cd che contestualizza l’arte di Domenico Modugno, restituendola alla sua terra di provenienza, la Puglia. I Radicanto fanno questo rivisitando la vita e le canzoni del grande cantautore, in forma di oratorio teatrale e musicale.

Il talk show “Le interviste con Echo” andrà in onda ogni settimana, sempre di giovedì alle 21. Questo, inoltre, sarà condiviso nei giorni seguenti sulle pagine social dell’associazione.

Pop Tv: www.poptelevision.it

Info: 3474360942 – info@poptelevision.it

Inizio spettacolo: 21,00