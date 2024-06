"Into the wild", personale di Fabio Triggiani

"Into the wild" Fabio Triggiani dal 9 al 15 giugno 2024: Fabio Triggiani, pittore e illustratore, è fortemente attratto dal disegno e dal mondo naturale, perfetto connubio che alimenterà a mano a mano, crescendo.

Fin da bambino ha infatti avuto un sogno, poter vedere le creature che popolano questo mondo in tutte le loro forme e immerse nei loro habitat, un sogno che confessa essere vivo ancora oggi.

E' nata proprio così la passione che lo ha portato a diventare illustratore e pittore. Non potendo recarsi nei quattro angoli del mondo così facilmente come fantasticava di poter fare quand'era bambino, ha cercato di portare a se tutto ciò che avrebbe voluto raggiungere ed ha iniziato a ricreare e dar vita agli stessi animali e paesaggi che gli sono entrati nel cuore.

Disegnare ha rappresentato da subito per lui un'esigenza innata ed un percorso di scoperta, il tutto usando le tecniche pittoriche tradizionali quali acrilici, olio, acquerelli, matite, penne, ecc...

Essenza e genuinità sono le caratteristiche che più cerca sia in se stesso che negli altri e questo si è ben tradotto nel suo percorso di vita.



Vernissage e incontro con l’artista

domenica 9 giugnio ore 19:00



Presenta l'artista e insegnante

Luciana Tomasicchio



INGRESSO LIBERO



Per visitare la mostra

martedì-giovedì-sabato ore 10.30 - 20

mercoledì-venerdì ore 17 - 20

info 345 2222 464

Galleria Art and MORE



Via Cardassi 24, Bari, Italia