Sabato 8 luglio 2023 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce rende omaggio a Domenico Modugno con “Io canto… l’uomo in frac”, insieme alla voce di Veronica Sinigaglia, alla chitarra di Nico Acquaviva e alle percussioni di Enzo Falco.



Un concerto in Puglia che ripercorre il repertorio del padre della canzone italiana, che con la sua musica e le sue interpretazioni ha segnato l’animo di intere generazioni. Ad accompagnare il pubblico alla ri-scoperta dei brani più e meno celebri, da “Meraviglioso” , “Dio come ti amo” e “Tu si’ na cosa grande” a “Cosa sono le nuvole”, “Vecchio Frac” e “Nel blu dipinto di blu”, ci saranno la voce poliedrica di Veronica Sinigaglia, diploma in Canto lirico al Conservatorio di Bari con il massimo dei voti, perfezionamento con Enrico Stinchelli, Sherman Lowe e Mina Yamazaky, un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero spaziando dall’opera al jazz e alla musica contemporanea, docente di Canto all’Accademia “Biagio Abbate” di Bisceglie, direttrice del coro di voci bianche Happy Chorus e direttrice artistica dell’Associazione ArteVives aps; le armonie di Nico Acquaviva, diploma in Chitarra classica al Conservatorio di Bari, studi con Oscar Ghiglia, Larry Corryell, Pat Metheny, Frank Gambale e Alirio Diaz, una grande versatilità che lo porta a cimentarsi dal pop al jazz alla musica classica, collaborazioni con Fausto Leali e la Jazz Studio Orchestra di Paolo Lepore e docente appassionato in alcune delle più importanti accademie pugliesi; e l’accompagnamento ritmico di Enzo Falco, formazione nell’ambito di seminari nazionali ed internazionali e corsi di alto perfezionamento a Siena Jazz, una carriera che lo vede spaziare dal jazz alla musica sudamericana, con collaborazioni del calibro di Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Joguinho, Lee Konitz e Peggy Stern, una discografia che vanta più di venti incisioni e una attività didattica per la scuola di musica Il Pentagramma di Bari.