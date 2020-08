“Io che amo solo te. Le voci di genova”, Serena Spedicato – Vince Abbracciante a palazzo Pesce

Venerdì 4 dicembre 2020 alle 20.30 (I set), 22.00 (II set) Palazzo Pesce intona “Io che Amo solo Te. Le voci di Genova” con il canto e la voce recitante di Serena Spedicato, i testi originali di Osvaldo Piliego e le musiche alla fisarmonica di Vince Abbracciante.



Un concerto in Puglia che ripercorre la vita e le canzoni dei cantautori genovesi dagli anni ’50 sino a oggi: intellettuali prima ancora che cantanti, alternativi nei valori e negli stili, si ispiravano al jazz, alla filosofia esistenzialista e ai grandi chansonnier francesi. Celebri brani di Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Umberto Bindi, Bruno Lauzi, Ivano Fossati rivivranno nella voce affascinante di Serena Spedicato – cantante eclettica e poliedrica, diploma in Canto Jazz al Conservatorio Tito Schipa di Lecce con menzione d’onore, plauso e bacio accademico, un’intensa attività concertistica in numerose formazioni jazz, corali e polifoniche e una lunga lista di incisioni –, saranno intrecciati ai testi originali con aneddoti, cenni biografici, analisi linguistiche e storico-sociali, di Osvaldo Piliego – operatore culturale e scrittore, fondatore della Cooperativa Coolclub, ideatore e produttore di eventi e con numerose pubblicazioni di prosa e poesia al suo attivo – e accompagnati dalle musiche di Vince Abbracciante – laurea in Fisarmonica classica con lode e menzione al Conservatorio di Matera, definito dal Dizionario del Jazz italiano 2014 “stella nascente della fisarmonica in Italia” e una carriera che lo ha visto esibirsi nei cinque continenti insieme ai nomi più prestigiosi del panorama musicale internazionale, come Ornella Vanoni e Lucio Dalla.



Un omaggio potente e commosso a Genova superba eppure ferita, “a una città e a un tempo del cuore … che in queste note e in queste parole hanno imparato l’amore”.



