Io che amo solo te - Serena Spedicato al Teatro Radar

SERENA SPEDICATO QUARTET

“IO CHE AMO SOLO TE” – Le Voci di Genova

con

Serena SPEDICATO – canto e voce recitante

Vince ABBRACCIANTE – fisarmonica

Nando DI MODUGNO – chitarra classica

Giorgio VENDOLA – contrabbasso

Regia di Riccardo LANZARONE



Un raffinato, denso racconto di una delle pagine piu? felici del cantautorato italiano: La Scuola di Genova, un luogo fatto di artisti straordinari ed amici che, negli anni ‘60, ha esplorato e cantato l’amore come mai prima. Lauzi, Bindi, Tenco, De Andre?… alcuni dei protagonisti di questa storia, che narra di canzoni ed emozioni che hanno travolto l’Italia, ed il mondo intero, risuonando fino ad oggi. Progetto originale nato da un’idea della cantante Serena Spedicato e dal fortunato incontro con lo scrittore Osvaldo Piliego e col musicista ed arrangiatore Vince Abbracciante, è uno spettacoloconcerto di teatro-canzone che racconta, cantando, le storie e le vite che si celano dietro alcune tra le piu? belle Canzoni d’Autore italiane. Lo spettacolo vanta il prestigioso patrocinio di “Via del Campo 29 Rosso” di Genova.



Vince ABBRACCIANTE “Stella nascente della fisarmonica in Italia” (Dizionario del jazz italiano, 2014), nasce ad Ostuni nel 1983. Si diploma in Musica Jazz presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e in Fisarmonica Classica presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera, con lode e menzione speciale. Nel 2000 vince il 25° “Concorso Internazionale Citta? di Castelfidardo” e nel 2003 vince il 53° Trofeo Mondiale di fisarmonica. Si e? esibito nei cinque continenti in festival e jazz club prestigiosi, suonando con musicisti di spicco: J. Girotto, G. Mirabassi, F. Bosso, ed altri ancora. Riceve il prestigioso premio “Voce d’Oro” dal Festival Internazionale di Castelfidardo. Nel 2018 vince il Bucharest International Jazz Competition, con il suo trio.