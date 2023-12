Lo spettacolo "Io ero milanese" in scena al Castello di Mola di Bari

Sabato 16 dicembre, alle 21, nell’ultima giornata del festival IGNOTI ALLA CITTÀ in programma al Castello di Mola di Bari, sarà ospite Mauro Pescio. L’attore, autore e podcaster collabora con Radio24, Radio2, Radio3, Audible, Chora e Raiplaysound, è autore dei podcast “La piena”, “Genova per tutti”, “La cattura” e “Io ero il milanese”. L’evento speciale live “Io ero il milanese” di e con Mauro Pescio è la restituzione teatrale del fortunato podcast omonimo prodotto da RaiPlay-+. È il racconto della vita incredibile di Lorenzo S., rapinatore condannato a una vita in carcere, un uomo che ha fatto molte scelte sbagliate con cui la sfortuna si è accanita fin dall’infanzia: a 12 anni il primo furto, a 14 la prima rapina, a 33 accumula 57 anni di carcere, “disastri e scelte sbagliate” fino a toccare il fondo.

Attraverso le voci dei protagonisti, entriamo anche noi nella vita particolarmente turbolenta di Lorenzo fino alla svolta, che avviene nel 2017 quando, inaspettata, arriva una notizia che gli permetterà di rialzarsi: Lorenzo, infatti, esce di prigione trasformato in una risorsa per la società. Di qui in poi il suo racconto sembra dare ossigeno a chi sente il bisogno di una seconda possibilità.

Le parole di Lorenzo S. e le domande di Mauro Pescio descrivono la complessità della vita e della realtà del carcere, mettendo in discussione l'idea di giustizia e dando luce alla possibilità di intraprendere percorsi individuali di emancipazione, con un racconto destinato a risuonare con intensità nei pensieri di chi lo ascolta. L’incontro di Mauro Pescio con Lorenzo ha dato vita ad “Io ero il milanese”, prima un podcast in 14 puntate prodotto dalla Rai e di cui Pescio è autore e co-narratore e, dopo un grande successo di ascolto, uno spettacolo teatrale e un libro edito da Mondadori.

Agli spettatori si offre non soltanto l’occasione di ascoltare una storia straordinaria, ma anche la possibilità di avvicinarsi al podcast, un mezzo sempre più popolare per condividere storie di vita e raccontare esperienze personali. Questo formato audio offre una profondità emotiva e una connessione umana unica che permette agli ascoltatori di immedesimarsi nelle situazioni descritte e di trarre ispirazione dalle storie degli altri. Ma l'importanza di raccontare storie di vita attraverso il podcast va oltre il solo messaggio di incoraggiamento e di speranza, ci insegna che condividere le esperienze personali con gli altri può aiutare a rompere il tabù e la vergogna spesso associati a determinate situazioni, rafforzare una maggiore comprensione e accettazione della diversità umana ed essere di aiuto nel creare una comunità più solidale.

Lo spettacolo sarà preceduto alle 19.30, dalla presentazione del libro “L'Utopia per le strade. I carnevali del GRIDAS: come e perché mascherarsi. 40 anni di Corteo di Carnevale di Scampia” dell’artista muralista Felice Pignataro (Marotta&Cafiero Editori, 2023)alla presenza di Mirella La Magna e Martina Pignataro. Seguirà la proiezione del documentario “Viva” di Alessandra Ardito e Marianna Turturo girato nella Casa di Reclusione Femminile di Trani. A concludere la serata sarà “TRADERE - Live elettronics e visual coding” a cura di @delle_cose (Alessandro Caccuri, Rodolfo Surico), una performance di new media art alla scoperta della Puglia dimenticata, un viaggio, una danza tra canti e rituali antichi per ritornare ad essere tutt’uno con le nostre radici.

“Ignoti alla città” è ideato e diretto da Camera a Sud Impresa Sociale, con la collaborazione di Officina dell’Arte e il sostegno del comune di Mola di Bari. La manifestazione è realizzata nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission - risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1.