'Io, noi e Gaber' al Galleria di Bari con il regista Riccardo Milani

È il “Film evento” più visto dell’anno con oltre 65mila biglietti venduti, superando perfino il fenomeno “Taylor Swift”: Io, noi e Gaber, scritto e diretto da Riccardo Milani, ha conquistato il pubblico riempiendo le sale di oltre 260 cinema in tutta Italia il 6, 7 e 8 novembre, con il primato degli spettatori (oltre 50.000) nei primi tre giorni di programmazione, tanto da rimanere nelle migliori sale nei giorni immediatamente successivi e da rendere necessario un nuovo lancio sul grande schermo.

Il Signor G di Riccardo Milani tornerà eccezionalmente nei cinema martedì 12 e mercoledì 13 dicembre, due nuove irripetibili giornate da trascorrere in compagnia del genio libero di Giorgio Gaber, per addentrarsi in quello che è a tutti gli effetti un fatto cinematografico in grado di restituire il ritratto più che mai vivo e incisivo del Signor G, a vent’anni dalla sua scomparsa.

In occasione dell’eccezionale ritorno nei cinema, il regista RICCARDO MILANI si prepara ad incontrare il pubblico del docufilm per nuove speciali presentazioni, in arrivo il 10 dicembre a Bari @ GALLERIA – h 18.00.

Per maggiori informazioni www.luckyred.it/ionoiegaber- tour/

Io Noi e Gaber è stato un successo di pubblico e di critica che fin dal suo debutto alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato in anteprima speciale lo scorso 22 ottobre, ha conquistato i più rilevanti media italiani.

Attraverso la voce di familiari e amici, Riccardo Milani traccia un ritratto intimo e appassionato di Gaber, che include ad un tempo la sua storia personale -attraverso le parole della figlia Dalia e delle persone storicamente a lui più vicine- e una sinfonia di voci di colleghi e artisti che lo hanno vissuto e amato. Il docufilm vede la partecipazione speciale di Gianfranco Aiolfi, Massimo Bernardini, Pier Luigi Bersani, Claudio Bisio, Mario Capanna, Francesco Centorame, Lorenzo Jovanotti Cherubini, Ombretta Colli, Paolo Dal Bon, Fabio Fazio, Ivano Fossati, Dalia Gaberscik, Ricky Gianco, Gino e Michele, Guido Harari, Paolo Jannacci, Lorenzo Luporini, Roberto Luporini, Sandro Luporini, Mercedes Martini, Vincenzo Mollica, Gianni Morandi, Massimiliano Pani, Giulio Rapetti - Mogol, Michele Serra.

Le prevendite per Io, noi e Gaber - prodotto da Atomic in coproduzione con RAI Documentari e LUCE CINECITTÀ, distribuito da Lucky Red e promosso dalla Fondazione Gaber – saranno presto disponibili su ionoiegaberalcinema.it.

La radio ufficiale delle attività della Fondazione Gaber è Radio Italia.