Giornata mondiale senza tabacco:iniziative e prenotazioni di visite pneumologiche presso i gazebi allestiti dalla LILT Bari

Lunedì 31 maggio, alle ore 12, il sindaco, Antonio Decaro, parteciperà alle attività promosse dall'associazione LILT Bari, presso i gazebo allestiti in via Argiro, angolo via Abate Gimma, nella giornata mondiale senza tabacco.

L'associazione, storicamente impegnata nella lotta contro i tumori, ha organizzato, per l'intera giornata (10.30-19) una serie di iniziative con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini a smettere di fumare e promuovere una importante campagna di informazioni sui rischi e le patologie legate al fumo. Si potrà avere un confronto con gli specialisti e prenotare 𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐈𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 una delle 30 visite PNEUMOLOGICHE e RX TORACE che 𝐋𝐈𝐋𝐓 𝐁𝐀𝐑𝐈 mette a disposizione dei cittadini nei propri ambulatori per valutare le condizioni nei soggetti fumatori e prevenire le eventuali patologie.