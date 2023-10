Campagna 'Io Non Rischio' con Emervol Bitetto e Aios protezione civile

Sabato 14 e domenica 15 Ottobre 2023, Emervol Bitetto OdV promuove la campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” in piazza Aldo Moro a Bitetto, per scoprire come ciascuno può contribuire a ridurre i rischi derivati da un’alluvione, un terremoto o un maremoto.

In collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Città di Bitetto.

L’appuntamento è anche nella “piazza digitale”, su Facebook e Instagram: cerca gli hashtag #iononrischio2023 e # iononrischiobitetto.

Domenica 15 Ottobre 2023 dalle 9:00 alle 14:00, AIOS protezione civile organizza un incontro in occasione della giornata nazionale “Io non rischio: Buone pratiche di protezione civile”, in piazza Diaz a Bari, campagna di informazione e sensibilizzazione sui rischi naturali e antropici.

I volontari di AIOS protezione civile hanno l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di conoscere i rischi derivati da alluvioni, terremoti e maremoti.



“Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” è una campagna di comunicazione pubblica basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni con messaggi chiari e riconoscibili per trasformare la consapevolezza in azione.



La campagna è promossa dal Dipartimento di protezione civile e condiviso dal Settore di Protezione Civile Regione Puglia. Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.