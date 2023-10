“Io pedalerò per te”, a Bari l’iniziativa solidale a sostegno dei bambini oncoematologici di Taranto

Sabato 28 ottobre, alle ore 10, in piazza Odegitria, a Bari vecchia, il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti accoglierà Pasquale Marinelli, ideatore di “Io Pedalerò Per Te”, l’iniziativa ciclistica solidale a sostegno dell’associazione Genitori di Taranto Onco-Ematologia ETS Odv che domani fa tappa nel capoluogo pugliese. “Io pedalerò per te, Mom to mom” è il titolo completo dell’iniziativa messa in campo da Pasquale Marinelli che, partita da Brescia, raggiungerà Taranto dopo un percorso di 1046 chilometri.

L’incontro con il ciclista e il suo staff è promosso da Fulvio Morgese, presidente della ASD Bari Motivation Bike, associazione che promuove l’utilizzo della bicicletta non solo come attrezzo sportivo ma anche come mezzo di trasporto per la quotidianità. All’incontro parteciperà anche la referente dell’associazione Donatori di Midollo Osseo - Bari Maria Luce Latorre.

Tra le associazioni e i privati che sostengono l’iniziativa Fiab Ruota Libera Bari, Consorzio Puglia Bici e Futuro, Sportogether Bari Ciclismo, Bari Congressi e Cultura, Bari Sicurezza e Investigazione, Ciclisti Urbani Baresi, Orecchiette nell’nchiosce, Saluber, Erre Soluzioni e Ciclisport2000.