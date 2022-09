IO SO CHE A ME BAMBINO Testo di Ettore Catalano Ecco perché la luna si è nascosta Ed ora questa confessione pubblica! Scusate Vi chiederete se sto facendo la commedia... Sono un personaggio da commedia io... che racconta la sua vita? O sono un uomo, un attore, che confonde la sua vita con quella dei personaggi che recita oppure la verità è quella che ciascuno... A TEATRO! A TEATRO!

'Io so che a me bambino' in scena al Teatro Abeliano