Dal 1 al 31 Dicembre 2020 per la rassegna 'Arte in vetrina' il Centro d'Arte e Cultura 'L. da Vinci' di Bari S.Spirito espone l'ultimo dipinto dell'artiere Leonardo Basile, " Io ti cercherò", realizzato su tela, dalle dimensioni di cm 90 X 90, con colori acrilici, foglia oro e argento, rete in pvc e carta.



Ebbe a scrivere Gianni Latronico (scrittore e pittore, curatore e critico d'arte in Matera) : "[...] All'irruenza dell'action painting , Leonardo Basile ha aggiunto la passione per il colore , il senso della luce e la musicalità dei toni cromatici . La sua percezione penetra in profondità e tira a galla movimenti reconditi dell'anima e paesaggi interiori mai visti prima d'ora . L'optical art è solo un ricordo , Mondrian è superato da tempo e questa è la stagione degli amori , la vibrazione dell'inconscio , il fremito esistenziale , il cromatismo modulare . Se nella vita il sonno della ragione genera mostri , nell'arte il trionfo dell'irrazionale crea capolavori , quali risultati di uno stato di grazia e di intima fluidità . L'effervescenza del colore , la ieraticità del gesto , l'aflato della poesia provocano nel fruitore un impatto immediato e condizionato . Leonardo Basile dà tutto se stesso per realizzare un'opera nuova , che entri a far parte dell'immaginario collettivo , capace di esprimere il linguaggio universale dell'arte , facendo continuare ad agire l'effetto di quell'iniziale talismano nabis .[...]"





Il dipinto è visibile tutti i giorni della settimana dall'esterno della location (vetrina in via Verdi 7 S.Spirito, quindi in massima sicurezza per quanto riguarda le norme anti-Covid).







Leonardo Basile - Io ti cercherò

Dal 1 al 31 Dicembre 2020



Location

Vetrina Centro d'arte e cultura L. Da Vinci

Santo Spirito, Via G.Verdi, 7, (BA)



Orario di apertura

Tutti i giorni, 24/24 h



Sito web

https://leonardobasile.it



Autore

Leonardo Basile



Produzione organizzazione

Associazione Leonardo Da Vinci

