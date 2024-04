Lo spettacolo teatrale “Io Vergine, tu Pesci?” in scena a Bari e ad Acquaviva

Prezzo non disponibile

AncheCinema presenta lo spettacolo teatrale “Io Vergine, tu Pesci?” con Giuseppe Sorgi, che andrà in scena venerdì 19 aprile alle 20.30 al Teatro AncheCinema di Bari e domenica 21 aprile alle 20.30 al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti.

Lo spettacolo è il terzultimo appuntamento della rassegna Stand Up & Comici promossa da AncheCinema presso il Teatro AncheCinema di Bari, inaugurata il 3 novembre 2023 da Alberto Clarizio e che si concluderà il 17 maggio 2024 con lo spettacolo di stand up comedy di Fabio Cursio Giacobbe.

Ad Acquaviva lo spettacolo conclude la stagione teatrale promossa da AncheCinema in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti presso il Teatro Comunale Luciani.

Dopo i successi e i sold out registrati in tutta Italia, l’attore, autore e regista Giuseppe Sorgi torna a Bari e arriva per la prima volta ad Acquaviva delle Fonti!

Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro best seller edito da Salani, fonde l’astrologia con il teatro comico di qualità. Lo spettacolo è al terzo anno di repliche con un totale, ad oggi, di quasi 10.000 spettatori.

Parlare d’amore senza buonismi, coniugando l’astrologia col teatro. Entrambi, a braccetto con la psicologia e l’ironia, ci forniscono delle risposte tanto interessanti quanto fastidiose. Soprattutto riguardo ai tanto decantati sentimenti d’amore, nostri e altrui.

Segno dopo segno, Giuseppe Sorgi redige una guida pratica per affrontare e conoscere colui o colei che ci fa tanto palpitare il cuore.

Avere a che fare con una Vergine non è la stessa cosa che avere fra le mani una Bilancia. Uscire dal letto di uno Scorpione non è lo stesso che svegliarsi accanto a un Acquario. Sempre che l’Acquario ci sia ancora. Senza tralasciare voi, cioè noi però. E i nostri moventi. Perché abbiamo posato gli occhi su quella persona? Stiamo sperimentando finalmente un nuovo modo di affrontare una storia? Oppure riproponiamo per l’ennesima volta gli stessi, disastrosi, schemi amorosi di sempre?

Proveremo a rispondere a queste domande. E lo faremo ridendo. Tanto.

GIUSEPPE SORGI

Giuseppe Sorgi, attore, autore e regista, nasce nel 1976 a Palermo, dove si laurea in Lettere; vive a Roma dal 2006. Debutta come autore teatrale nel 1998 in Un problema alla volta, con la regia di Pippo Spicuzza.

È autore televisivo per Rai e Mediaset (Zelig, Zelig Off, Stiamo tutti bene, Maurizio Costanzo Show, Tintoria, Made in sud ed altri programmi).

Fra le esperienze attoriali, oltre a quelle con Il Gruppetto, fra le ultime ricorda con piacere “Rinaldo in campo” – prodotto dal Teatro Sistina, stagione 2011/12, – nella parte che fu di Ciccio Ingrassia.

INFO SPETTACOLO BARI

Venerdì 19 aprile 2024 | ore 20.30

Teatro AncheCinema, Corso Italia 112 BARI

????????? online ???: bit.ly/SORGI

biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro AncheCinema.

???? ???/???????? 329 64 99 552

????????? a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del teatro) + GestiPark Battisti (a 400 metri dall'ingresso del teatro)

???? Disponibili 36 posti per carrozzine con visuale centrale dello spettacolo. Il teatro dispone di un ingresso in struttura e in sala privo di barriere architettoniche e di parcheggio dedicato (accessibile da Corso Italia 138).

INFO SPETTACOLO ACQUAVIVA

Domenica 21 aprile 2024 | ore 20.30

Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti.

P.za Vittorio Emanuele II Acquaviva delle Fonti BA

????????? online ???: https://anchecinema.18tickets. it/film/14310

Biglietti disponibili anche al botteghino del teatro

???? ???/???????? 329 64 99 552