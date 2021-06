A Bari la presentazione del libro '#Iosiamo, storie di volontari che hanno cambiato l’Italia (prima, durante e dopo la pandemia)'

#IOSIAMO – storie di volontari che hanno cambiato l’Italia (prima, durante e dopo la pandemia), libro fresco di stampa e scritto da Tiziana Di Masi e Andrea Guolo (Edizioni San Paolo), sarà presentato mercoledì 30 giugno a Bari, prima presentazione regionale.

Il libro è il frutto di un lavoro che Di Masi (attrice di teatro sociale) e Guolo (giornalista e autore) stanno portando avanti dal 2017 raccogliendo le testimonianze di volontari di tutta Italia e che è anche diventato uno spettacolo teatrale in scena dal 2018, rappresentato non solo nei migliori teatri d’Italia ma anche in situazioni di alto valore istituzionale (tra queste, al Senato della Repubblica e in occasione dell’inaugurazione di Padova capitale europea del volontariato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella).

La presentazione del libro si terrà presso il Circolo Canottieri Barion Sporting Club in via Molo San Nicola 5 a Bari, con inizio alle ore 19.00. La formula scelta per la presentazione è un omaggio ai volontari della Puglia per quanto hanno fatto finora a beneficio della comunità, sostenendo con il loro impegno le iniziative delle istituzioni.

INTERVERRANNO

Francesca Bottalico, Assessora al Welfare, alla Città Inclusiva e Solidale del Comune di Bari

Rosa Franco, Presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV

Alessandro Cobianchi, Direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV

Francesco Rossiello, Presidente del Circolo Canottieri Barion Sporting Club

Saranno presenti gli autori. Tiziana Di Masi interpreterà alcuni passaggi del libro dedicati ai volontari pugliesi come Margherita, una giovane di Noci (Bari) impegnata con i suoi giochi di prestigio e le sue “acrobazie” per riportare il sorriso tra i bambini ricoverati nei reparti di oncologia degli ospedali, e come Ben, immigrato dal Camerun, che dopo aver trovato una nuova famiglia a Taranto ha deciso di impegnarsi per chi non ha avuto la sua stessa fortuna e fa il volontario con Missione Notturna.

Le storie di Margherita, di Ben e le altre storie contenute in #IOSIAMO sono un esempio di quel passaggio dall’IO al NOI che è il vero significato dell’azione dei volontari – oltre 6 milioni in Italia secondo Istat – ed è anche il nome scelto per l’opera di Di Masi e Guolo, con l’aggiunta dell’hashtag che rappresenta la condivisione. Il loro amore non sarà mai inutile.

Il tour di presentazione proseguirà poi per Porto Cesareo (2 luglio), Matera (8 luglio) e Potenza (9 luglio) e poi a seguire in Calabria e Sicilia, prima di tornare al nord per altre date in Piemonte e Veneto.

“Ogni presentazione – affermano gli autori – sarà l’occasione per raccontare l’impegno dei volontari, anche durante la pandemia, e di chi li ha sostenuti: associazioni, fondazioni, istituzioni, aziende e privati. La vera ripartenza dell’Italia ci sarà soltanto se riusciremo a costruirla tutti insieme, superando i limiti dell’io per abbracciare la visione del noi. Perché #IOSIAMO!”

Mercoledì 30 giugno, ore 19.00

Circolo Canottieri Barion Sporting Club, via Molo San Nicola 5, Bari

Tel: 0828 982367

Per partecipare, prenotare al seguente link: https://forms.gle/ zxHWs9q3SZb1Qrxd6

Subito dopo la prenotazione, arriverà una conferma tramite e-mail da presentare all’ingresso del Circolo Canottieri Barion Sporting Club.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...