Con “The New Day” il pianista jazz Alberto Iovene in concerto sul palco del Teatro Traetta

Un armonioso e travolgente dialogo fra pianoforte e bandoneon animerà le scene del Teatro Traetta di Bitonto sabato 12 marzo a partire dalle ore 21.00. “The New Day” è il titolo del nuovo progetto del pianista e compositore bitontino Alberto Iovene, inserito, come fuori abbonamento, all’interno della stagione del Comune di Bitonto in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Frutto di un sodalizio artistico fra Iovene e il M° Daniele Di Bonaventura, considerato uno dei più grandi bandoneonisti jazz a livello internazionale, “The New Day” presenterà al pubblico nuovi brani composti dal prolifico pianista pugliese. Spaziando fra vari stili musicali, partendo dal jazz, passando per il tango ed il latin jazz e approdando alle ballads, il nuovo progetto firmato da Iovene, in duo con Daniele Di Bonaventura, darà vita, sul palco del Traetta, a fraseggi ed assoli indimenticabili, in un turbinio di musica coinvolgente e ricca di pathos.

Tutto ciò è stato racchiuso nei brani composti dal pianista bitontino, che spaziano dal jazz al tango alle ballads sino alle colonne sonore. Sono musiche tutte ispirate da un evento, da alcune immagini, da una storia, o semplicemente da persone speciali. È un riportare in musica qualcosa che profondamente si desta nell'animo di un musicista e che non potrebbe mai essere descritto con le parole. “The New Day” è una sorta di celebrazione del tessuto melodico, quella linea di note che dà vita ad un discorso musicale e dà un senso alle armonie che a loro volta la sostengono, colorandosi e rincorrendosi l'una con le altre a formare un quadro perfetto di espressioni, intrecci ed emozioni. Non manca lo spazio per l'improvvisazione, che rende tutti i brani unici e irripetibili, in ogni momento in cui vengono presentati al pubblico.

Con il concerto in programma presso lo storico teatro bitontino, Alberto Iovene presenterà al pubblico, in anteprima assoluta, brani che faranno parte del suo prossimo progetto discografico.

E’ possibile acquistare i biglietti tramite il seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/ biglietto/alberto-iovene/ 172480

Per informazioni rivolgersi al botteghino del Teatro Traetta di Bitonto al numero 080.3742636