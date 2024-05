Spettacolo della Compagnia Sala Prove 'Che mondo è, questo’

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

All’Istituto penitenziario minorile ‘N. Fornelli’ di Bari detenuti attori e non in scena con lo spettacolo Che mondo è, questo. Dopo il debutto a dicembre, la Compagnia Sala Prove – nata dall’omonimo progetto di Teatri di Bari che da oltre 25 anni viene curato all’interno del carcere minorile da Lello Tedeschi – replica con il ‘secondo paesaggio’ dello spettacolo mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 giugno alle ore 20.30.

Lo spettacolo è interpretato da Vito Campobasso, Emanuela Daniele, Martina Giannini, Giorgia Lobuono e dai detenuti attori della Sala Prove. Rientra nel progetto Per Aspera ad Astra – come riconfigurare il carcere con la cultura e la bellezza.

L’evento è a ingresso gratuito, con posti limitati: obbligatoria la prenotazione inviando via mail una copia del documento di identità all’indirizzo mail botteghino@teatrokismet.it entro e non oltre mercoledì 12 giugno. Per informazioni si può chiamare il numero 335 805 22 11.