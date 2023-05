Ipotesi di piano didattico strategico per l’educazione alla sostenibilità: presentazione dei risultati

Nell’a.s. 2021-2022 è stato approvato e finanziato dal M.I.M., in riferimento all’Avviso ex L. n. 440/’97 per la realizzazione di iniziative di “Supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche”, il progetto “Ipotesi di Piano Didattico Strategico per l’Educazione alla Sostenibilità. Metodologie e strumenti per la scuola che innova processi e orienta scelte consapevoli”, coordinato dal Liceo “G. Bianchi Dottula” Bari (D.S. prof.ssa Anna Maria Amoruso) in rete con I.C. “Grimaldi-Lombardi” Bari (D.S. prof.ssa Giuseppina Pastore) e I. C. “Massari-Galilei” Bari (prof.ssa Alba Decataldo) ed in partenariato con A.B.A.P. aps, C.R.I.F. e ReCircola.

In linea con l’Agenda 2030 e l’iniziativa UNESCO Education 2050, il progetto presentato si è proposto di promuovere una riflessione da parte degli Istituti coinvolti sul tema della transizione ecologica, al fine di supportare i docenti nello sperimentare con gli studenti didattiche innovative e tracciare nello stesso tempo percorsi di insegnamento/apprendimento, nell’ottica della verticalità del curricolo, in continuità tra Scuola primaria, Scuola Secondaria di I° e II° grado.



L’evento conclusivo di diffusione e disseminazione dei risultati finali si svolgerà sabato 13 maggio 2023 a partire dalle ore 10:00, presso l’Aula conferenze dell’Istituto capofila Liceo “G. Bianchi Dottula” di Bari, alla presenza di Autorità locali, associazioni del territorio ed esperti del settore, nonché di tutti i partecipanti del progetto.