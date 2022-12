IPS e Rotary Club, insieme per formare ad una corretta alimentazione, ciclo di incontri per gli alunni dell’istituto barese

Prezzo non disponibile

L’Istituto Preziosissimo Sangue di Bari ospiterà una serie di appuntamenti promossi dal Rotary Club distretto 2120 Puglia Basilicata dal titolo “Nutrire ed educare all’alimentazione nel contrasto allo spreco alimentare, all’obesità adolescenziale e nel rispetto dell’agricoltura e di ambiente sostenibili”. Il progetto nasce con l’intento di accrescere la consapevolezza delle nuove generazioni e delle famiglie sulla rilevanza dell’alimentazione in tutti i suoi aspetti e sulla importanza della lotta allo spreco alimentare.

Rivolti ai ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado, gli incontri in programma presso l’istituto perseguono gli obiettivi di aumentare la conoscenza degli alunni e delle famiglie sul problema “obesità” e di incrementare la consapevolezza sulla necessità di prevenire molte malattie croniche mediante un’alimentazione corretta e l’adozione di un adeguato stile di vita.

Rappresentando una proposta educativa di particolare attualità, è stata prontamente accolta dall’istituto barese come preziosa aggiunta al percorso formativo sull’ecosostenibilità nel quale è impegnato in quest’anno scolastico 2022-2023. Si tratta infatti di un progetto strettamente coerente con i tre assi che costituiscono gli obiettivi di apprendimento indicati nelle linee guida, finalizzate all’insegnamento dell’educazione civica, emanate dal Ministero dell’Istruzione e coerenti con i temi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Gli alunni dell’IPS saranno coinvolti in tre incontri durante i quali saranno accompagnati nell’approfondimento di tre aspetti imprescindibili riguardanti l’ampia tematica: corretta alimentazione e nutraceutica (come il cibo può curare), contrasto allo spreco alimentare (costo sociale e vantaggi per l’ambiente), importanza della “produzione circolare” e di un “impianto ecosostenibile”: impatti sull’economia del territorio, sull’ambiente, sulle qualità nutritive.

Si inizia il 14 dicembre con il primo appuntamento che vedrà l’intervento del Prof. Giovanni De Pergola, Professore Associato di Medicina Interna presso l’Università di Bari, Responsabile del Centro di Nutrizione Clinica per la Ricerca e la Cura dell’Obesità e delle Malattie del Metabolismo dell’IRCCS De Bellis di Castellana e Referente del service rotariano per il club Rotary Bari Sud.