Irene Grandi in concerto a Bari per Notti di Stelle summer edition 2024

Continuano gli appuntamenti in uno dei luoghi più suggestivi della città di Bari: il Cortile di Via Nicolai all’interno dell’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Il 4 luglio è la volta di Irene Grandi, per poi finire l’1 agosto con Dee Dee Bridgewater e la Medit Orchestra. Abbonamenti alla rassegna già acquistabili anche con Bonus Cultura, Carta Docente e 18app, presso gli uffici della Camerata. Biglietti per i singoli eventi in vendita dal 3 giugno sia presso gli uffici della Camerata che on line sul sito e su webtic.it