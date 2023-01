Istantanee di storia e natura, mostra fotografica

L’Associazione LE ANTICHE VILLE odv sita nell’Ecomuseo del Poggio di Mola di Bari (contrada Brenca strada Chiancarelle n. 19), ha organizzato in collaborazione con lo Studio di Comunicazione Mariano Argentieri di Bari (quest’ultimo è il curatore) la I edizione dell’iniziativa fotografica “Istantanee di Storia e Natura”. “Il progetto è dedicato ai luoghi, paesaggi e manufatti dell’Ecomuseo. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di selezionare fotografie che esprimono al meglio il rapporto naturale, affettivo o culturale che lega l’uomo all’ambiente in questione. Al contempo i partecipanti sono stati invitati a scoprire una località rurale caratterizzata dalla presenza di residenze con un interessante trascorso storico. La finalità ulteriore, pertanto, è la promozione e sensibilizzazione all’educazione paesaggistica e antropologica. In particolare il progetto intende sviluppare la produzione di materiale fotografico inedito, da aggiungere al patrimonio dell’Associazione e rendere consultabile anche durante la rassegna di eventi culturali, con lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio dell’Ecomuseo del Poggio di Mola di Bari”. Nel corso della serata Giulia Poli Disanto (coautrice) e Antonio Ferrante (editore) riproporranno all’attenzione del pubblico il libro “Mola di Bari, ville e casine storiche”LAB EDIZIONI. A seguire saranno illustrate le iniziative dell’Associazione “Le Antiche Ville”odv per la tutela e la valorizzazione dell’Ecomuseo del Poggio di Mola di Bari SABATO 21 GENNAIO 2023 ore 18.00 cerimonia d’inaugurazione Pro Loco di Mola di Bari Palazzo Roberti - piazza XX Settembre n. 60 mostra visitabile dal 21 al 28 dalle ore 18.00 alle 20.00 - interventi a cura di - Giancarla Aniello Direttrice dell’Ecomuseo Giuseppe Mirizio Presidente dell’Associazione “Le Antiche Ville”odv Mariano Argentieri Curatore dell’iniziativa fotografica - con la partecipazione dei giurati – Gianni Castellana - Berardo Celati - Gianni Leone - Giuseppe Pavone - espongono – Andrea Camassa - Enrico Caroli Costantini - Massimiliano Centrone -Mimmo de Leonibus - Ian de Leonibus - Isabella de Santis - Marco Flaccomio – Valeria Genco - Regina Girone - Rosanna Guglielmi - Rossana Lambo - Simona Lasciarrea Giuseppe Lorusso Rossella Mazzotta - Antonio G. Nitti - Elisabetta Paolini - Rino Peluso - Dina Peragine -Michele Petrelli - Marco Ruggieri - Rossella Rosa Sangiorgio - Giuliano Tamborra - Marina Vallino