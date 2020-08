Itinerari formali e sentimentali, Noemi Cofano piano recital a palazzo Pesce

Sabato 24 ottobre 2020 Palazzo Pesce segue gli “Itinerari formali e sentimentali” insieme alla pianista Noemi Aurora Cofano.

Un concerto in Puglia che è un percorso attraverso l’evoluzione della scrittura musicale per tastiera partendo dalla “Sonata Hob. XVI n. 32” di Joseph Haydn, composta fra il 1774 e il 1776 e opera che, nella sua varietà, basterebbe da sola a illustrare la produzione matura del compositore austriaco, passando per le “Kinderszenen” (“Scene infantili”) op. 15 e “Allegro” op. 8 di Robert Schumann, le prime del 1838 inizialmente definite dall’autore “scene infantili composte per bambini da parte di un adulto” e in seguito “reminiscenze per adulti da parte di un adulto” e l’altro del 1831 inteso in origine come primo tempo di una Sonata che non fu mai completata, e arrivando alla “Sonata n. 3 op. 58 di Frederic Chopin, datata 1844 e considerata uno dei brani più complessi, tecnicamente e musicalmente, della produzione chopiniana.



Protagonista, insieme alla musica, al pianoforte Noemi Aurora Cofano, talento precocissimo, diploma in Pianoforte con lode al Conservatorio Rota di Monopoli dove attualmente frequenta il secondo livello in Pianoforte solistico sotto la guida di Roberto Bollea, numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui primo premio al Concorso Nazionale “Premio Vincenzo Terenzio” e selezione tra i migliori 12 pianisti al “Premio Venezia”, e una carriera da solista e in formazioni da camera che la vede confrontarsi con pagine virtuosistiche dell’800 e del ’900.



Un appuntamento speciale per ascoltare un programma musicale ricco di sfumature la cui varietà sarà affidata a un giovanissimo e premettente talento di Puglia.



