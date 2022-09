Itinerario degli archi di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 10 settembre visita guidata con itinerario degli archi della citta' vecchia: "Vedremo archi che hanno fatto la storia della città come "u uarche de la neve, u uartche du carabenire senza cape, Carducci, l'arche ngile, u uarche du carmene, u uarche de donna fiffi', u uarche de le zite, u uarche de menze alle curte, u uarche du vanese, u uarche du spirete sande, u uarche jinde o uarche" . Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende sulla presenza di questi archi e a termine degustazione alla barese con taralli, focaccia, patate e un buon bicchiere di vino. La partenza e' prevista per le ore 18,00 da piazza Odegitria Cattedrale, per prenotazioni Acli Dalfino tel 080 5210355