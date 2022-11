Itinerario degli archi di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

Sabato 19 novembre visita guidata con itinerario degli archi della citta' vecchia, tutti quelli che hanno fatto la storia di Bari'. Sarà possibile vedere archi come : "Arco delle Neviere, della Maga Strega, Carducci, san Giovanni , U uarche jinde o uarche, dello Spirito Santo, dell'annunziata, del Vanese, u Buche, l'arco della via Frangigena". Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende legate a personaggi che hanno caratterizzato questi archi. La partenza è prevista le ore 18,00 da piazza odegitria cattedrale per prenotazioni acli dalfino tel 0805210355