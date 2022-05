Itinerario Bizantino e degli archi di Bari Vecchia

Sabato 4 giugno Tour a Bari Vecchia con itinerario "BIZANTINO": sarà possibile vedere il Succorpo palio cristiano del V sec d.C. nella Cattedrale di Bari, il monastero bizantino dei monaci Greci di San Nicola, una casa patrizia bizantina del X sec e la bellissima chiesa bizantina di Santa Maria del Buon Consiglio. La partenza è prevista per le ore 18,15 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355

Domenica 5 giugno Tour serale con itinerario degli ARCHI DELLA CITTA' VECCHIA. Sarà possibile vedere ARCHI che hanno fatto la storia della città come: ''ARCO DELLA NEVE, ARCO DELLA MASCIARE, L 'ARCO DE DONNA FIFFI', L'ARCO MERAVIGLIA (INNAMORATI), ARCO PERTONE JISSE E TRASE, ARCO DELLA VIA FRANGIGENA, ARCO SPIRITO SANTO, U UARCHE JINDE O UARCHE, e tanti altri''. La partenza è prevista per le ore 19.00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355