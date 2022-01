Itinerario delle Chiese di Bari vecchia, festa di Sant'Antonio Abate e benedizione degli animali domestici

Domenica 16 Gennaio visita guidata con itinerario delle CHIESE DI BARI VECCHIA: sarà possibile vedere chiese come la Cattedrale, la chiesa di san Girolamo, la chiesa dei Santi Medici, la chiesa della Madonna degli Angeli, la chiesa di San Domenico e quella di San Sebastiano, quella di San Giuseppe, di Santa Teresa, di sant'Anna e quella di San Marco dei Veneziani. Nel corso della passeggiata saranno narrate storie legate al culto e alla devozione popolare. La partenza è prevista alle ore 10,30 da piazza CATTEDRALE,per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355

Lunedi 17 Gennaio festa di SANT'ANTONIO ABATE: Ore 18,15 raduno in piazza CATTEDRALE in compagnia degli animali domestici (cani, gatti, pesciolini, canarini, tartarughe etc...) alle 19 partenza del corteo "di Sant'Andè": "Con animali a suon di campanelli, percorreremo strade e piazze" In piazza Mercantile dela Colonna Infame sarà spigata tutta la storia di Sant'Antonio Abate e si ammirerà l'arco di Sant'Andè.

A termine si raggiungerà la chiesa di SANT'ANNA , dove ci sarà la BENEDIZIONI DEGLI ANIMALI.

Per informazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355