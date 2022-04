Fiori in successione, itinerario fotografico per le vie di Conversano

Prezzo non disponibile

Domenica 1 Maggio 2022 alle 10:00, in occasione di “Borgo in Fiore”, l’Associazione Lo Scarabocchio organizza “Fiori in successione”, un itinerario fotografico con partenza dal Chiostro di San Benedetto di Conversano, rivolto alle ragazze e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Porta la macchina fotografica o lo smartphone, imparerai a realizzare dei fantastici scatti. Prenota gratuitamente al 351 74 81 511. Posti limitati

Il progetto si basa sulla successione di Fibonacci 1-1-2-3-5-8-13… e il suo stretto legame con le geometrie della Natura.

In particolare, i ragazzi scopriranno che il numero dei petali dei fiori non sono casuali, ma seguono la successione numerica di Fibonacci.

Durante l’itinerario, le ragazze e i ragazzi potranno apprendere le tecniche fotografiche per immortalare i fiori negli angoli più caratteristici della città di Conversano.