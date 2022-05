Itinerario del Vino e delle Cantine storiche di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

DOMENICA 22 MAGGIO Visita guidata con itinerario del Vino e delle cantine storiche della città vecchia'. Sarà possibile vedere cantine che hanno fatto la storia del vino a Bari vecchia. Vedremo la memoria di cantine come "CIANNA CIANNE, MECHELE PUZZE, PANE E AIUNE, U CEMECE, CALANDRIDDE, MBA GEUANNE E MARIANNE, IANNINE LA VETTARE" e tante altre. Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende legate al vino. La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355