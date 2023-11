L'artista internazionale Ivo Dimchev inaugura il BIG al Kursaal Santalucia

Artista queer irriverente e camaleontico, è tra i nomi più incisivi della scena performativa internazionale, capace di muoversi con sapienza tra i registri e spiazzare lo spettatore con accenti lievi ed autoironici. Lui è Ivo Dimchev, il coreografo, performer e attivista bulgaro protagonista dell’evento inaugurale della nona edizione del Bari International Gender Festival, diretto da Miki Gorizia e Tita Tummillo, promosso e organizzato dalla Cooperativa sociale AL.I.C.E. (Area Arti Espressive). L’appuntamento si terrà venerdì 3 novembre, alle 21, al Teatro Kursaal Santalucia di Bari (biglietti su dice.fm o al botteghino del teatro la sera del concerto, info su bigff.it, prenotazionibig@gmail.com).

Ivo Dimchev spazia in modo mostruosamente sublime dalla danza alla musica, dal teatro al canto, rompendo con disinvoltura generi e confini dell’arte e avvalendosi principalmente del corpo - inquieto e disinibito - e della voce potente e provocatoria, per ammaliare, ironizzare, declamare, giocare, protestare, incantare.

Nelle sue performance è capace di tenere incollato il pubblico in maniera magnetica, intrattenendolo e cantando canzoni dal sapore pop balcano assieme ai pezzi più intimisti. I suoi «live concert» presentano una selezione di brani tratti dalle proprie performance, radicalizzando la nozione di cabaret archetipico, e presentando splendide canzoni, liberate dal fardello del contesto. I brani dello show di Dimchev seguono in gran parte un arrangiamento cronologico, che spazia dal selvaggio al virtuosistico, a cominciare dal suo spettacolo del 2004 «Lili Handel» e chiudendo con le più attuali, punteggiate da aneddoti e momenti di accattivante candore tra l’artista e il pubblico stesso.

Il suo lavoro fonde sempre arte performativa, danza, teatro e arte visiva: attraverso l’enorme musicalità e il profondo talento vocale, traspare la perenne ricerca della libertà, dal desiderio di essere buono e perfetto. Originario della Bulgaria, ha vissuto a Londra, in Belgio e in Francia: Dimchev è noto a livello internazionale per le sue provocatorie e spesso controverse opere di arte performativa. Ha all’attivo due album: una raccolta di brani scritti e interpretati da lui, e tratti dai suoi oltre 30 spettacoli dal vivo. Ha ricevuto numerosi premi internazionali per danza e teatro e ha presentato i suoi lavori in tutta Europa, in Sud America e negli Stati Uniti.

Dimchev si diploma in Arti Performative all’accademia DasArts di Amsterdam, conquistando presto l’attenzione di critica e pubblico internazionali. Fonda a Bruxelles lo spazio Volksroom, dove si esibiscono artisti di diversi ambiti di ricerca, e a Sofia il Mozei, spazio indipendente incentrato sull’arte e la musica contemporanea. Per molti anni è stato artista in residenza presso il Kaaitheater di Bruxelles. Ha diretto masterclass all’Accademia Nazionale di Teatro di Budapest, al Conservatorio di Danza Reale ad Anversa, alla Hochschule der Künste a Berna, alla DanceWeb a Vienna, all’Università di Giessen in Germania, all’Accademia d’arte di Brema e in altre istituzioni. Attualmente vive a New York e si esibisce in tutto il mondo.

È il fondatore e direttore della Humarts Foundation in Bulgaria e organizza un concorso annuale per la coreografia bulgara contemporanea, inoltre è giurato del Prix Jardin d’Europe. Il New York Times lo ha acclamato come «un’artista coerente nella sua irriverenza, un momento è animalesco e subito dopo delicato, capace di far coincidere l’oscurità e la leggerezza con una rara destrezza verbale e fisica». Perennemente in bilico tra genio e sregolatezza, le sue performance sono sempre provocatorie e spesso controverse, al limite della tragedia e dell’umorismo. «C’è un momento in cui le cose che ami fare, diventano un incubo», spiega Dimchev. «E poi c’è un momento in cui questo incubo potrebbe diventare un’apertura. Che sia un incubo o una benedizione, non ha importanza per me, perché preferisco volare sopra l’inferno, accovacciato su una nuvola in Paradiso».