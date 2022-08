Izarus, omaggio a David Bowie

Giovedì 1 settembre 2022 alle ore 21.00, la corte all’aperto di Palazzo Pesce a Mola di Bari, apre le sue porte a “Izarus” e ad Armstrong & The Moonwalkers, con Serena Fortebraccio alla voce, Alberto Parmegiani alla chitarra, Domenico Cartago alle tastiere, Giorgio Vendola al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria e arrangiamenti.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per conoscere “Izarus”, il progetto discografico dedicato a David Bowie e concepito da Fabio Accardi nel 2017, a un anno dalla morte dell’icona rock. In uscita per Mordente Records, l’album è un’originalissima rivisitazione di alcuni dei più bei brani del Duca Bianco che conducono l’ascoltatore in un viaggio “stellare” tra sonorità che vanno dal jazz al rock, dall’elettronica alle sfumature soul della voce di Serena Fortebraccio, passando poi attraverso cambi ritmici, atmosfere rarefatte e groove denso.



Un programma ragionato con il cuore, profondamente pensato, dai contorni ineffabili, che sfugge alle defi­nizioni e che svela la sua aspirazione già nel titolo, contrazione dei nomi Icarus e Lazarus, i due uomini che vanno oltre le regole della vita e della morte.



Una serata da non perdere per intraprendere un vero e proprio itinerario all’interno degli abissi della produzione eclettica e geniale di David Bowie, uno dei più grandi autori della storia contemporanea.