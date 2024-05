A Ruvo di Puglia in scena 'Jack, il ragazzino che sorvolò l’oceano (una storia tra cielo e mare)'

Secondo debutto, invece, all’interno del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, dove giovedì 16 maggio alle ore 11, andrà in scena Jack, il ragazzino che sorvolò l’oceano (una storia tra cielo e mare), nell’ambito del Festival Maggio all’Infanzia: il pubblico delle famiglie e delle scolaresche di tutta Italia ha già conosciuto il piccolo Jack alle prese con un grande orco mangia bambini. L’episodio – ispirato alla fiaba inglese dall’autore sconosciuto Jack e il fagiolo magico – é il primo di una trilogia che segue il percorso di crescita di un bambino speciale, come lo sono tutti i bambini e le bambine, che con coraggio imparano a vivere nel mondo complicato degli adulti. In questo secondo episodio, Jack non é più un bambino: è diventato un ragazzino ingegnoso e infaticabile. Nel suo paese è arrivata la guerra; tutti i suoi amici più cari sono scappati a bordo di una nave diretta in America. Ha desiderio di raggiungerli, di salvarsi, ma i soldati hanno occupato il porto. C’è un oceano che li divide.

La storia, rifacendosi a Charles Lindbergh – il primo pilota ad attraversare l’oceano Atlantico in solitario – prende forma grazie all’unione di nuove tecnologie e artigianalità; l’utilizzo delle prime è utile alla scoperta di un mondo in cui la manualità? e il gioco (e soprattutto il gioco manuale) sono ancora al centro. Come sfogliando un albo illustrato, le immagini prendono vita sulla scena; l’attrice Maria Pascale a ritmo della sua voce dirige una macchina scenica che, manovrata fin nei più piccoli particolari da Michelangelo Campanale e Michelangelo Volpe, consente allo spettatore di entrare in piccoli mondi fantastici per fantastici piccoli eroi.

JACK, IL RAGAZZINO CHE SORVOLO’ L’OCEANO (UNA STORIA TRA CIELO E MARE)

con Maria Pascale, Michelangelo Campanale e la partecipazione di Michelangelo Volpe voce registrata Lorenzo Gubello

testi, regia e scene Michelangelo Campanale

cura del testo Katia Scarimbolo e Paolo Gubello

assistente alla regia Giulia Gaudimundo luci Michelangelo Volpe

costumi Maria Pascale

Età? consigliata: dai 4 anni

Durata: 50’

Compagnia La Luna nel Letto

