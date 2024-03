Il duo Vince Abbracciante e Javier Girotto in scena a Corato con 'Santuario'

Continuano gli appuntamenti della programmazione musicale "Jazz in duo" con la direzione artistica di Pierluigi Balducci inserita nella stagione teatrale "La Grammatica delle abitudini" del Comune di Corato, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Venerdì 15 marzo, alle ore 20.30, il duo nato nel 2015 con Vince Abbracciante & Javier Girotto sarà al Teatro Comunale di Corato con “Santuario”, primo album insieme pubblicato da Dodicilune nel 2021, vincitore dell’Orpheus Award come miglior produzione jazz, e selezionato dalla rivista JazzIt tra i migliori 100 dischi del 2021.

Non è certo la prima volta che il jazz e le tradizioni argentine s’innamorano fino a finire in un abbraccio vigoroso, simile a un tango impetuoso e improvviso. Non è neanche la prima volta che la fisarmonica, strumento popolare (se si può dire) che porta nel suo corpo l’eco di un misto di tutti i folclori del mondo, s’imbaldanzisce per uscire con delizia dal suo universo tradizionale. Ma l’italiano Vince Abbracciante (giovane nuovo talento della fisarmonica) e l’argentino Javier Girotto, lirici e molto melodici, cercando sempre conversazioni intimiste coni loro strumenti, hanno la sensibilità e il talento di alzare questo esercizio di «stile» al più alto grado di compimento estetico e di poesia sentimentale. Insieme i due artisti propongono una musica originale, regalando «nuovi ponti tra il jazz, il folclore, il tango». Improvvisazione libera e scrittura neoclassica con stralci malinconici e passionali, raffinatezza espressiva del loro universo musicale che si rivolge tanto all’anima quanto al pensiero introspettivo.

INFO: https://www. teatropubblicopugliese.it/ comuni-rassegne/santuario/