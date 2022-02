“Jazz Around the World” con Cristina Lacirignola, Mino Lacirignola e Andrea Gargiulo

Prosegue la prima edizione di Maxima Jazz Fest, in programma a Casamassima (Bari) fino al prossimo aprile e dedicata ai più grandi artisti jazz italiani e internazionali. Venerdì 18 febbraio da non perdere “Jazz Around the World”: alla voce Cristina Lacirignola, alla tromba Mino Lacirignola e al pianoforte Andrea Gargiulo. Un concerto in Puglia che ha il sapore di un viaggio all’insegna della libertà attraverso le diverse culture musicali. Un repertorio che esplora il multiforme mondo del jazz dall’Europa all’America Latina, dalla Russia al Sud Africa. L’evento si tiene nella sede della Fondazione "Mons. Sante Montanaro”, ore 20,

L’evento è ideato dalla Fondazione "Mons. Sante Montanaro", coadiuvata da VIVI Casamassima, dall’Associazione Culturale Musicale AMADESUS e dal Progetto Didattico Sperimentale MUSICAINGIOCO, ed è realizzato in collaborazione con STUDIOMACINO e l'Associazione Culturale CUFFIA e MARTELLO.

INFO E PRENOTAZIONI

www.maximajazzfest.it