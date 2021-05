A palazzo Pesce “Jazz Around the World”

Sabato 17 luglio 2021 alle ore 20.45 presenta “Jazz Around the World” insieme alla voce di Cristina Lacirignola, la tromba di Mino Lacirignola e il pianoforte di Andrea Gargiulo.



Un concerto in Puglia che ha il sapore di un viaggio all’insegna della libertà attraverso le diverse culture musicali dei popoli e delle nazioni.

Se poi a interpretare un repertorio che esplora il multiforme mondo del jazz dall’Europa all’America Latina, dalla Russia al Sud Africa, c’è un trio d’eccezione con la voce di Cristina Lacirignola, fasanese approdata al canto e allo studio dell’improvvisazione jazz con una laurea in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale, il pianoforte di Andrea Gargiulo, napoletano che da subito si è accostato al jazz passando per la musica corale e la direzione di coro, e la tromba di Mino Lacirignola, belga di nascita e barese per formazione con al suo attivo concerti in giro per il mondo e più di 20 cd.

