Summer Edition di Jazz Dogs nel "BoscoFiore" ad Altamura

Dopo la rassegna invernale, una special Summer Edition di Jazz Dogs nel "BoscoFiore", il giardino dell'AGORATECA.

Torna a grande richiesta la rassegna musicale Jazz Dogs, che già durante i mesi invernali ha ospitato in Agorateca, Bibiolteca di Comunità di Altamura, artisti di rilievo della scena musicale nazionale. Ora ritorna con un programma ancora più stimolante e in un setting più consono alla stagione estiva, quello del giardino BoscoFiore, adiacente ai locali della biblioteca.

Dopo l'apertura della rassegna Jazz Dogs Summer con il Cosmo Quintet, gli appuntamenti con la musica dal vivo in Agorateca proseguono con una Jam Session a cui è invitato chiunque sia in grado o abbia voglia di interagire in una improvvisazione estemporanea con musici con diverse storie e background musicali.

Dopo lunghi mesi di lockdown, abbiamo pensato fosse giusto lasciare spazio alla creatività giovanile, creando un palco aperto su cui, dopo l'apertura dei SIDEBURN JAM, potranno esibirsi tutti coloro che avranno voglia di farlo in una situazione tipica della jam session.

Ma non è tutto... A partire dalle ore 18,00 del pomeriggio del 24 agosto il giardino dell'Agorateca ospiterà anche una jam session di colori con l'estemporanea di pittura. Anche in questo caso un numero limitato di artisti potranno esprimersi realizzando le loro opere su tela (o su altri supporti). A partire dalle 20,30 partirà la musica e la creazione di un'opera pittorica collettiva. Chiunque fosse interessato, artista o

musicista, può registrare la sua partecipazione attraverso questo form:

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSc6X7YeIeVHIIKyZ05bxSG5 oXJOz6DLC03ub_2XDs14ZnvEWA/ viewform?usp=sf_link

Per prenotare il tuo posto, invia un messaggio al numero WhatsApp +39 3773661958

INGRESSO GRATUITO

CALENDARIO DEGLI EVENTI

DAL 6 Agosto al 30 settembre presso l'Agorateca di Altamura

Lun. 24 AGOSTO

Happening di pittura + jam session

gruppo di apertura

Sideburn jam

h 21:15

porta il tuo strumento e unisciti a noi

————

GIO. 17 SETTEMBRE

Dirùpators

Cinzia Zaccaroni - basso, voce, loop

Denc Daniel Csaba - batteria acustica ed elettronica

————

VEN. 25 SETTEMBRE

OoopopoiooO

Vincenzo Vasi - Theremin, voce, basso, elettronica e giocattoli

Valeria Sturba - voce, theremin, violino, elettronica e giocattoli

————

MER. 30 SETTEMBRE

Cupaphonismi

Pino Basile - cupa cupa, percussioni ed elettronica

Michele Ciccimarra - cupa cupa, percussioni ed elettronica