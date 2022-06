A Putignano musica jazz nel centro storico, letture itineranti ad alta voce per bambine e bambini, presentazione di libri e incontri

Un fine settimana tra musica jazz per le vie del centro storico, letture itineranti ad alta voce per bambine e bambini, presentazione di libri e incontri sul tema del Desiderio al Teatro Comunale. È quello in programma a Putignano il 17 e 18 giugno.

A inaugurare la due giorni di appuntamenti, domani, venerdì 17 giugno alle ore 19:00 al giardino pensile del Museo Civico “Romanazzi Carducci” (piazza Plebiscito) la presentazione del libro di Riccardo Riccardi Puglia, viaggio nelle dimore storiche. Dialogherà con l'autore Ugo Patroni Griffi, docente universitario e Presidente dell'Autorità Portuale. Il libro consegna al lettore nuovi stimoli per conoscere e amare una Terra che trasuda di dimore storiche di straordinaria bellezza, la Puglia col suo patrimonio storico, artistico, architettonico e monumentale di inusitato valore, ma ancora in parte sconosciuto. Tutti beni che rispecchiano al meglio l’identità culturale di una regione. La salvaguardia di questa ricchezza, vera e propria reminiscenza storica del vissuto anche molto lontano, merita di essere tramandata e ben conservata alle future discendenze, attraverso la sua conservazione e valorizzazione. Riccardo Riccardi, saggista e giornalista barese, studiosi di Storia economica e sociale del Mezzogiorno in età moderna e contemporanea, da anni indaga sugli aspetti poco analizzati della storia pugliese e lucana e del Mezzogiorno d'Italia. Collabora con le riviste storiche ed economiche "Risorgimento e Mezzogiorno", il magazine "Wine Fashion Europe", il quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno".

Sempre venerdì, a partire dalle ore 21:00 Putignano si animerà con Borgo in Jazz, musica jazz diffusa tra le piazze e i vicoli del centro storico. In piazza Plebiscito si esibiranno gli “Swing39” con Andrea Campanella al clarinetto/sax, Michele Biancofiore chitarra e voce, Franco Angiulo trombone, Carletto Petrosillo contrabasso. In piazza Santa Maria “Angelini - Abbracciante Duo” con Giovanni Angelini alla batteria e Vince Abbraciante all’Organo Hammond. In via San Lorenzo si esibiranno i “Keep on trio” con Antonio Fallacara alla tromba, Marco Menchise alla chitarra, Francesco Bozza al pianoforte.

Sabato 18 giugno ultimo appuntamento con A spasso con Bi.A. – Letture ad alta voce itineranti per bambini a cura dei Lettori volontari della sezione Bi.A. Biblioteca Amica di Putignano. A partire dalle ore 17:30, al parco Grotte, letture di racconti e favole per i più piccoli.

Alle 18:00 il Teatro Comunale ospiterà invece la seconda edizione di TEDxPutignano, l’appuntamento con le idee che meriano di essere diffuse. 11 gli speaker provenienti da tutta Italia che condivideranno idee innovative in grado di ispirare, motivare, cambiare il mondo sul tema del desiderio. Sul palco si alterneranno Marco Buttu, ingegnere all'Istituto Nazionale di Astrofisica; Mimmo Miccolis, coreografo e insegnante di danza al The Washington Ballet; Giuseppe Lorusso, fondatore di Ethicare; Tonio Dell’Olio, attivista per la non violenza, presbitero e giornalista; Silvia Moroni, green influencer ed eco-gastronoma ideatrice di @ParlaSostenibile; Carolina Capria, autrice di libri per ragazzi e ideatrice della pagina Facebook e Instagram L’ha scritto una femmina; Morena Nerri, co-fondatrice di Le Sex en Rose, un blog e una community online che divulga una narrazione positiva e inclusiva della sessualità umana; Cinzia Spanò, attrice, drammaturga, regista teatrale, attivista e presidente di Amleta, associazione per il contrasto alle disparità e alla violenza nel mondo dello spettacolo; Rosy Paparella, formatrice e insegnante, prima garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Puglia; Mirko Cazzato, co-fondatore di Mabasta – Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti; Lorenzo Scaraggi, pugliese per nascita, viaggiatore per vocazione, ideatore del progetto di storytelling digitale @Vostok100k. Saranno loro a guidare il pubblico in questo nuovo viaggio, tra le diverse sfumature del concetto di desiderio. Perché possano essere d'ispirazione per tutte le donne e gli uomini che stanno trovando il coraggio di compiere il prossimo passo verso le proprie stelle.